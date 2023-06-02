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Работаем над победой Украины: Резников встретился с министрами обороны 4 стран в Сингапуре

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл с визитом в Сингапур, где посетил международную конференцию Диалог Шангри-Ла. Там он провел встречи с сингапурским, австралийским и новозеландскими коллегами.

— Участвую в IISS Shangri-La Dialogue, главном оборонном саммите Азии, в Сингапуре. Мой первый день здесь начался со встречи с сингапурским министром обороны Нг Энг Хеном. Я благодарен Сингапуру за приглашение и за всестороннюю поддержку, которую они оказали Украине. Эта страна играет для нас важную роль, — сообщил Резников в Twitter.

Кроме того, Резников сообщил, что провел “плодотворные беседы с австралийским коллегой Ричардом Марлесом и министром обороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.

— Украина чувствует мощную поддержку Австралии и Новой Зеландии, — подчеркнул он.

Также он поблагодарил посла США в Сингапуре Джонатана Каплана за поддержку американского народа и провел встречу с, исполнительным директором IISS — Asia Джеймсом Крэбтри.

— Главный пункт согласия на всех встречах заключается в том, что верховенство права должно преобладать над верховенством силы. Украина должна победить в этой войне, которую начала Россия. Да будет так, — добавил глава ведомства.

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Кроме того, Резников встретился с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином ІІІ.

— Я был рад встретиться со своим американским коллегой и большим другом Ллойдом Остином III на полях IISS Shangri-La Dialogue. Украинско-американское партнерство крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе, — написал он в соцсети.

Справка. Диалог Шангри-Ла — крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) форум по безопасности. Мероприятие 2023 года организовано в Сингапуре 2–4 июня.

Алексей Резников, Сінгапур
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