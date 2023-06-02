Працюємо над перемогою України: Резніков зустрівся із міністрами оборони 4 країн у Сінгапурі

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув із візитом до Сінгапуру, де відвідав міжнародну конференцію Діалог Шангрі-Ла. Там він провів зустрічі із сінгапурським, австралійським та новозеландським колегами.

– Беру участь у IISS Shangri-La Dialogue, головному оборонному саміті Азії, у Сінгапурі. Мій перший день тут розпочався із зустрічі з сінгапурським міністром оборони Нг Енг Хеном. Я вдячний Сінгапуру за запрошення та за всебічну підтримку, яку вони надали Україні. Ця країна відіграє для нас важливу роль, – повідомив Резніков у Twitter.

Крім того, Резніков зазначив, що провів плідні бесіди з австралійським колегою Річардом Марлесом та міністром оборони Нової Зеландії Ендрю Літтлом.

– Україна відчуває потужну підтримку Австралії та Нової Зеландії, – наголосив він.

Також він подякував послу США в Сінгапурі Джонатану Каплану за підтримку американського народу і провів зустріч із виконавчим директором IISS – Asia Джеймсом Кребтрі.

– Головний пункт згоди на всіх зустрічах полягає в тому, що верховенство права має переважати верховенство сили. Україна має перемогти у цій війні, яку розпочала Росія. Нехай буде так, – додав глава відомства.

Крім того, Резніков зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ.

– Я був радий зустрітися зі своїм американським колегою та великим другом Ллойдом Остіном III на полях IISS Shangri-La Dialogue. Українсько-американське партнерство міцне. Ми продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі, – написав він у соцмережі.

Довідка. Діалог Шангрі-Ла – найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Захід 2023 року організований у Сінгапурі 2-4 червня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.