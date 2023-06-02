Украл 600 млн грн в первый день войны: СБУ разоблачила экс-менеджера Укртатнафты

СБУ и Бюро экономической безопасности разоблачили еще одну масштабную схему присвоения денег бывшим топ-менеджментом ПАО Укртатнафта.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что к организации сделки причастен бывший член наблюдательного совета компании Михаил Киперман.

Согласно материалам следствия, по его инициативе со счетов Укртатнафты было выведено около 600 млн в гривневом эквиваленте. Это было совершено в первый день полномасштабной войны. Вероятно злоумышленники предполагали, что это сойдет им с рук.

— Схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО Укртатнафта перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти. На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ, — говорится в сообщении.

Известно, что для реализации сделки бывший топ-менеджмент Укртатнафты создал договор-клон, в котором изменил реквизиты получателя платежа.

Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

Источник : СБУ

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