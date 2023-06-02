Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти

Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Фото: СБУ

СБУ та Бюро економічної безпеки викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ Укртатнафта.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що до організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії Михайло Кіперман.

Читайте також
СБУ заблокувала майно депутата-зрадника від ОПЗЖ на суму 500 млн грн
СБУ

Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативи з рахунків Укртатнафти було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті. Це було здійснено у перший день повномасштабної війни, ймовірно, з розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.

– Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ Укртатнафта перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина вже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що для реалізації оборудки колишній топменеджмент Укртатнафти створив договір-клон, в якому змінив реквізити отримувача платежу.

Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись із реальним постачальником нафти.

Джерело: СБУ
Ігор Коломойський, Війна в Україні, Крадіжка, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Катастрофа масштабів ЧАЕС із кислотними дощами: чим загрожує підрив Росією заводу Кримський титан
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Україна має план Б, РФ у ньому немає: Сольський про блокування Москвою зернової угоди
зерно
Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня
Володимир Зеленський
РФ перекидає курсантів з гранатометами до кордону з Україною – Генштаб ЗСУ
Мобілізація в Росії
Амфібія з гарматою: характеристики та особливості БТР TPz 1 Fuchs
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь