Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти

СБУ та Бюро економічної безпеки викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ Укртатнафта.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що до організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії Михайло Кіперман.

Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативи з рахунків Укртатнафти було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті. Це було здійснено у перший день повномасштабної війни, ймовірно, з розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.

– Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ Укртатнафта перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина вже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що для реалізації оборудки колишній топменеджмент Укртатнафти створив договір-клон, в якому змінив реквізити отримувача платежу.

Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись із реальним постачальником нафти.

Джерело : СБУ

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