Загибель людей біля укриття: суд Києва відправив під арешт охоронця та керівництво поліклініки

У суботу, 3 червня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівництву поліклініки в Деснянському районі столиці. Біля цього медзакладу в ніч на 1 червня загинули троє людей, котрі не змогли потрапити в укриття.

Суд відправив керівника поліклініки та його заступника під цілодобовий домашній арешт, інформує Суспільне із зали суду. Водночас охоронця медзакладу будуть тримати під вартою без права на заставу.

Спочатку суд розглянув запобіжний захід для керівника поліклініки Олега Шугалевича. Прокурори наполягали на цілодобовому домашньому арешті.

Адвокат же закликав обмежитися лише нічним домашнім арештом. Він наполягав, що вини Шугалевича в трагічному інциденті немає, оскільки не він відповідає за доступ до укриттів, а охоронець медзакладу. Однак суд задовольнив прохання прокуратури.

Другого підозрюваного – заступника директора з технічної частини Василя Десика – суд також відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Третього підозрюваного – охоронця поліклініки Вадима Мошкіна – суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави. Чоловік визнав свою вину. Охоронець стверджував, що коли пролунала повітряна тривога, то він пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але начебто не встиг.

Четверту підозрювану – заступницю голови Деснянської районної адміністрації Ірину Алексеєнко – відправили під цілодобовий домашній арешт. Жінка під час засідання заперечувала провину і стверджувала, що контроль за станом укриттів не входив до її обов’язків.

Напередодні Київська міська прокуратура повідомила про підозру трьом посадовцям та охоронцю поліклініки в Деснянському районі. Вони є фігурантами справи про недопуск громадян до укриття під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинули дві жінки та дитина.

Першій заступниці Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а охоронцю – ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці, яке призвело до смерті).

Що відомо про трагедію біля укриття в Києві

В ніч на 1 червня війська РФ здійснили чергову ракетну атаку на Київ, запустивши балістичні та крилаті ракети.

Повітряні сили ЗСУ знищили всі ракети, однак їхні уламки впали в декількох районах міста, зокрема біля поліклініки № 3 в Деснянському районі. Там перебували місцеві мешканці, які не змогли потрапити в укриття. Унаслідок падіння уламків загинули троє людей – дев’ятирічна дівчинка, її 34-річна мама та ще одна 33-річна жінка.

Через цей трагічний інцидент розпочалася ревізія укриттів у Києві та по всій Україні.

Джерело : Суспільне

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