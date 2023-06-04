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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночью уничтожены четыре крылатых ракеты и три дрона – Воздушные силы

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 4 июня украинские защитники уничтожили четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.

В общей сложности россияне выпустили шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также пять иранских ударных БпЛА Shahed-136/131 из Брянской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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