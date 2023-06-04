Ночью уничтожены четыре крылатых ракеты и три дрона – Воздушные силы
Ночью 4 июня украинские защитники уничтожили четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.
В общей сложности россияне выпустили шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также пять иранских ударных БпЛА Shahed-136/131 из Брянской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов