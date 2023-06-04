Уночі знищено чотири крилаті ракети та три дрони – Повітряні сили

Уночі 4 червня українські захисники знищили чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Загалом росіяни випустили шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспію, а також п’ять іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 із Брянської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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