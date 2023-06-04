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Как будут засчитывать оценки учеников, обучающихся за рубежом: разъяснение рекомендаций Минобразования

школа
Фото: Pixabay

Школам рекомендовали учесть результаты успеваемости по тем предметам, которые дублируются в иностранных и украинских учебных заведениях. В то же время по таким предметам как украинский язык, литература и история детям, которые учатся за рубежом, придется пройти дополнительное оценивание.

Рекомендации Министерства образования по зачислению оценок в эфире телемарафона разъяснила соучредитель общественной организации Смарт образование Иванна Коберник.

— Важным элементом этих методических рекомендаций является то, что школам дано несколько результатов и там описано несколько вариантов, как это может быть сделано. Потому что есть дети, которые все равно продолжают учиться в двух школах параллельно, а есть дети, которые учились только в зарубежной школе. Есть и те, кто учился на экстернате или на семейной форме обучения. Соответственно они сдавали контрольные работы по индивидуальному плану, — сказала она.

По ее словам, еще до полномасштабного вторжения в законе о полном общем среднем образовании была норма о том, что школы могут перезачислять результаты обучения, полученные в зарубежных школах.

В то же время сложности с переводом оценок начинаются в деталях.

Так, Минобразования не дало четкой таблицы, каким образом переводить баллы из европейских или других западных школ в украинскую двенадцатибалльную систему.

— Написано, что школы в пределах автономии самостоятельно это делают, спросив у ребенка за рубежом о том, какая там система оценивания. Это, конечно, неправильно, так не должно быть, — отметила Коберник.

Кроме того, проблематичным может стать оценивание по таким предметам как биология, химия и физика, которые во многих иностранных школах объединены под одним предметом “наука”.

Соучредитель общественной организации Смарт образование указывает, что в рекомендациях МОН есть тезис об “индивидуальном подходе к ситуации”. В то же время пока трудно сказать, как будут использовать школы эту норму.

Она также ожидает, что для таких предметов, как украинский язык, литература, история и география Украины будет сделана отдельно программа, которая будет включать только основную информацию, что позволит детям концентрированно пройти курс летом, или в онлайне или параллельно.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе.

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Источник: телемарафон

Міносвіти, Образование в Украине, Образование за границей
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