Як зараховуватимуть оцінки учнів, які навчаються за кордоном: роз’яснення рекомендацій Міносвіти

Школам рекомендували врахувати результати успішності з тих предметів, які дублюються в іноземних та українських навчальних закладах. Водночас з таких предметів як українська мова, література та історія дітям, які навчаються за кордоном, доветься пройти додаткове оцінювання.

Рекомендації Міністерства освіти щодо зарахування оцінок в етері телемарафону роз’яснила співзасновниця громадської організації Смарт освіта Іванна Коберник.

– Важливим елементом цих методичних рекомендацій є те, що школам дано кілька результатів і там описано кілька варіантів, як це може бути зроблено. Тому що є діти, які все одно продовжують навчатись в двох школах паралельно, а є діти, які навчались лише в закордонній школі. Є і ті, хто навчався на екстернаті чи на сімейній формі навчання. Відповідно вони здавали контрольні роботи за індивідуальним планом, – сказала вона.

За її словами, ще до повномасштабного вторгнення в законі про повну загальну середню освіту була норма про те, що школи можуть перезараховувати результати навчання, отримані в закордонних школах.

Водночас складнощі з переведенням оцінок починаються у деталях.

Так, Міносвіти не дало чіткої таблиці, яким чином переводити бали з європейських чи інших західних шкіл в українську дванадцятибальну систему.

– Написано, що школи в межах автономії самостійно це роблять, запитавши у дитини за кордоном про те, яка там система оцінювання. Це, звісно, неправильно, так не повинно бути, – зазначила Коберник.

Окрім того, проблематичним може стати оцінювання з таких предметів як біологія, хімія і фізика, які в багатьох іноземних школах об’єднані під одним предметом “наука”.

Співзасновниця громадської організації Смарт освіта вказує, що у рекомендаціях МОН є теза про “індивідуальний підхід до ситуації”. Водночас поки важко сказати, як будуть використовувати школи цю норму.

Вона також очікує, що для таких предметів, як українська мова, література, історія та географія України буде зроблено окремо програму, яка включатиме лише основну інформацію, що дозволить дітям концентровано пройти курс літом, чи в онлайні чи паралельно.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі.

Джерело: телемарафон

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