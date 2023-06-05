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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Днепр будет логистическим хабом для деоккупированных Донецкой и Луганской областей — Верещук

Верещук
Фото: УНИАН

Днепр будет логистическим хабом для деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— В Днепре провели совещание с международниками. Готовимся к гуманитарной работе на территориях Донецкой и Луганской областей после их деоккупации. Днепр будет логистическим хабом для деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, — написала Верещук в Telegram.

К слову, ранее сообщалось, что на конец 2022 года население Украины составляло около 31,4 млн человек , из которых около 1,15 млн находится на временно оккупированных территориях.

 

 

Ирина Верещук, Война в Украине, Днепр, Донецкая область, Луганская область, Переселенці
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