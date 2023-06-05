Дніпро буде логістичним хабом для деокупованих Донецької та Луганської областей – Верещук
Дніпро буде логістичним хабом для деокупованих територій Донецької та Луганської областей.
Про це заявила віце-прем’єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
– У Дніпрі провели нараду з міжнародниками. Готуємось до гуманітарної роботи на територіях Донецької та Луганської областей після їхньої деокупації. Дніпро буде логістичним хабом для деокупованих територій Донецької та Луганської областей, – написала Верещук у Telegram.
До речі, раніше повідомлялось, що на кінець 2022 року населення України становило близько 31,4 млн осіб, з яких близько 1,15 млн перебуває на тимчасово окупованих територіях.
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