Дніпро буде логістичним хабом для деокупованих Донецької та Луганської областей – Верещук

Дніпро буде логістичним хабом для деокупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– У Дніпрі провели нараду з міжнародниками. Готуємось до гуманітарної роботи на територіях Донецької та Луганської областей після їхньої деокупації. Дніпро буде логістичним хабом для деокупованих територій Донецької та Луганської областей, – написала Верещук у Telegram.

До речі, раніше повідомлялось, що на кінець 2022 року населення України становило близько 31,4 млн осіб, з яких близько 1,15 млн перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.