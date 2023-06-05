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Марта Бондаренко, редактор ленты

Самый массовый обстрел: Разведка Британии рассказала, сколько дронов Shahed Россия запустила по Украине в мае

Самый массовый обстрел: Разведка Британии рассказала, сколько дронов Shahed Россия запустила по Украине в мае

В мае 2023 года российская оккупационная армия запустила по Украине более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed. Это самый интенсивный обстрел со стороны РФ такими дронами по нашей территории

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

В разведке считают, что массированными запусками ударных дронов Россия хочет заставить нашу противовоздушную оборону использовать значительно более дорогие ракеты ПВО.

Однако она вряд ли добилась успеха, поскольку Украине удалось уничтожить не менее 90% БпЛА в основном с помощью своих старых и более дешевых средств ПВО и электронных помех.

В Минобороны Британии считают, что оккупанты также пытались обнаружить и нанести удар по Силам обороны далеко за линией фронта. Однако Россия очень неэффективна в поражении динамических целей на дальних дистанциях, поскольку у нее несовершенные процессы наведения.

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Напомним, что в ночь на 2 июня Россия атаковала Украину со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также на Киев летели дроны Shahed.

Война в Украине, Дрони
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