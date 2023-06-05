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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Наймасовіший обстріл: Розвідка Британії розповіла, скільки дронів Shahed Росія запустила по Україні в травні

Наймасовіший обстріл: Розвідка Британії розповіла, скільки дронів Shahed Росія запустила по Україні в травні

У травня 2023 року російська окупаційна армія запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed. Це найінтенсивніший обстріл зі сторони РФ такими дронами нашої території

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці вважають, що масованими запусками ударних дронів Росія хоче змусити нашу протиповітряну оборону використовувати значно дорожчі ракети ППО.

Проте успіх Росія навряд чи має, бо Україні вдалося знищити щонайменше 90% БпЛА переважно за допомогою своїх старих та дешевших засобів ППО та електронних перешкод.

В Міноборони Британії вважають, що окупанти також намагалися виявити і завдати удару по Силах оборони далеко за лінією фронту. Проте Росія дуже неефективна в ураженні динамічних цілей на далеких дистанціях, бо має недосконалі процеси наведення.

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Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня Росія атакувала Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Також на Київ летіли дрони Shahed.

Війна в Україні, Дрони
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