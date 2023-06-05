Наймасовіший обстріл: Розвідка Британії розповіла, скільки дронів Shahed Росія запустила по Україні в травні
У травня 2023 року російська окупаційна армія запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed. Це найінтенсивніший обстріл зі сторони РФ такими дронами нашої території
Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
У розвідці вважають, що масованими запусками ударних дронів Росія хоче змусити нашу протиповітряну оборону використовувати значно дорожчі ракети ППО.
Проте успіх Росія навряд чи має, бо Україні вдалося знищити щонайменше 90% БпЛА переважно за допомогою своїх старих та дешевших засобів ППО та електронних перешкод.
В Міноборони Британії вважають, що окупанти також намагалися виявити і завдати удару по Силах оборони далеко за лінією фронту. Проте Росія дуже неефективна в ураженні динамічних цілей на далеких дистанціях, бо має недосконалі процеси наведення.
Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня Росія атакувала Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Також на Київ летіли дрони Shahed.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов