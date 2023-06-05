Узнать, как работает российская ПВО и РЭБ: зачем дроны атаковали Москву

В эпицентре атаки дронами оказалась не только Москва, но и Рублевка, где расположены имения Кремлевской элиты. Сообщалось, что один из дронов упал в трех км от резиденции российского диктатора Владимира Путина.

— Рублевка — это символ колоссального социального разрыва в российском обществе. Это скорее даже не географическое место, а метафора. Это несколько сотен супермиллиардеров, которые ограбили народ в результате преступной политизации — так это видится большинством общества, — утверждает политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Атака дронов продемонстрировала, что никто не защищен: ни житель спального района Москвы, ни олигарх с Рублевки. Реакция же российских властей на событие оказалась сумбурной.

Сначала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не будет отдельного обращения президента РФ. Впоследствии потом на сайте Кремля появилось видео, на котором Путин пытался преуменьшить значимость события. Вероятно, в России не были готовы к такому развитию событий.

Путин заявил, что атака — это ответ Киева на то, что Москва якобы уничтожила штаб разведки Украины. Вероятно, это стало новостью даже для российского Минобороны, ведь там об этом ничего не сообщали. Новость об этом на скорую руку выложили после заявления диктатора.

— Большинство наблюдателей, я тоже среди них, считают, что это вообще был двойник Путина. Или Путин уже был настолько раздавленным, что он совершенно не в своей манере. И лексика была не его, неуверенные движения, — считает Пионтковский.

О том, какие именно дроны атаковали Москву, велись ожесточенные дискуссии. Эксперты заметили, что некоторые из беспилотников имеют аэродинамическую модель. По словам экспертов, это дает преимущество для полетов на дальние расстояния. Но самое главное — это не аэродинамические показатели, а способность обходить защиту противника.

Остальная часть дронов, которые долетели до Подмосковья, по оценке издания Bild, похожи на прототип нового украинского дрона-камикадзе Бобер, на которые недавно проводил сборы один из блогеров.

Кроме того, на кадрах атаки на Москву иностранные журналисты разглядели вроде бы дрон UJ-22 Airborne, разработкой которого занимается компания Укрджет.

— Действительно, этот дрон имеет технические возможности преодолевать расстояния до 800 км. Были предыдущие фотографии, где обломки этого дрона были найдены за предыдущий период если мы видели вблизи Москвы. Это говорит о том, что технологический уровень ряда отдельных украинских компаний позволяет осуществлять атаки на российские военные объекты, что собственно вполне укладывается в методы ведения боевых действий, — рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Официальный Киев причастность к атаке опровергает. Кто это сделал — вопрос остается открытым, но, учитывая некоторые факты, можно разобраться зачем.

Можно предположить, что главной целью атаки мог быть не военный, а лишь психологический и информационный эффект. Вероятно, отныне воздушные атаки против России — это лишь вопрос времени.

Разведка, насколько эффективна радиоэлектронная борьба и как вообще работает московская ПВО, могла быть второй целью атаки дронов, считают эксперты.

— Когда мы хотим прощупать систему ПВО, то должны иметь средства сбора информации, где и когда включаются российские РЛС (радиолокационные станции, — Ред.). Эти возможности можно усилить путем четкого взаимодействия со странами НАТО, в частности, с самолетами АВАКС, — отметил Згурец.

По словам экспертов, для плотной защиты от беспилотников только самой Москвы нужно 60-70 установок Панцирь. Издание Financial Times отмечает, что подобные атаки меняют мышление врага, заставляют перетягивать силы и защищать то, что до этого казалось неприкосновенным.

Атака дронов на Москву продемонстрировала, что воздушная война заходит все глубже и глубже внутрь России. Это дало понять Кремлю, что линия фронта — это не только 1,5 тыс. км территории Украины, а она тянется от Белгорода до самой Москвы.

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