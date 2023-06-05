Просування до 1,6 км: Маляр про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українські військові перейшли в наступ і змогли просунутися на відстань до 1,6 км.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що в Україні триває оборонна операція, складовою якої є контрнаступальні заходи. Українські захисники здійснюють їх там, де це можливо.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. За словами Маляр, наразі наші війська здійснюють наступальні дії на східному фронті. Попри жорсткий опір ворога та його спроби утримати захоплені позиції, українські військові зуміли просунутися вперед одразу на декількох ділянках фронту:

села Оріхово-Василівка, Парасковіївка – на 200-1600 м;

села Іванівське, Кліщіївка – на 100-700 м.

– Збройні сили змогли перейти в доволі широкий наступ. І там на сьогодні є певні успіхи, навіть просування. Ми займаємо панівні висоти… Під час ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка та Парасковіївка від 200 до 1600 м. У напрямку Іванівське, Кліщіївка в нас є просування від 100 м до 700 м, – наголосила Маляр.

Що стосується південних регіонів України, то там ворог перебуває в обороні, що означає, “що ЗСУ на нього тиснуть”.

Заступниця міністра також прокоментувала повідомлення аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), що ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. В ISW, зокрема, посилалися на повідомлення так званий російських блогерів.

За словами Маляр, на Запорізькому напрямку українські воїни продовжують ті ж самі дії, що й раніше. Водночас напругу та ажіотаж довкола цієї ділянки фронту створює ворог.

Як пояснила заступниця міністра, таким чином окупанти намагаються відволікти увагу від поразок на Бахмутському напрямку.

– Фактично вони програють на Бахмутському напрямку. І для того, щоб відводити цю увагу, вони починають акцентувати її на інших напрямках, привертати увагу туди. Насправді в нас усе як рухалося, так і рухається. Тобто ми воюємо й намагаємося повернути свої території, – додала вона.

Раніше сьогодні Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких ділянках фронту.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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