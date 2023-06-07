Алешки в Херсонской области почти полностью затопило из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС, вода, которая шла по Днепру, почти полностью затопила город Алешки в Херсонской области, который ранее контролировали оккупанты.

Водой затоплены почти все улицы города, а дома и имущество внутри них разрушены стихией домов в Алешках утонули в результате разрушения Каховской дамбы.

Местные жители обнародовали фото и видео из разрушенных Олешек, где, среди прочего, можно увидеть, что уровень воды достиг первого этажа частных домов.

Кроме того, были потоплены автомобили местных жителей и местные сельские хозяйства.





Где находятся Алешки

Алешки находятся прямо на побережье левого берега Днепра, поэтому из-за подрыва плотины Каховской ГЭС почти весь город был затоплен.

Также были разрушены дороги, которые вели в населенный пункт.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди местных жителей в результате подтопления города, поскольку город контролировали оккупанты.

Сами же россияне признали, что из-за подрыва плотины Олешки были затоплены. Так, глава оккупационного “правительства Херсонской области” Андрей Алексеенко заявил, что город практически затоплен и эвакуация населения “возможна только с помощью спецтехники”.

Напомним, утром 6 июня оперативное командование Юг утром сообщило, что ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого уровень воды в Днепре и прибрежных городах и селах значительно вырос, что привело к подтоплению в населенных пунктах возле Днепра.

Фото: РІА-Мелітополь

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