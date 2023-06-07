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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Олешки у Херсонській області майже повністю затопило через підрив Каховської ГЕС

Олешки у Херсонській області майже повністю затопило через підрив Каховської ГЕС

Через підрив Каховської ГЕС, вода, яка йшла Дніпром, майже повністю затопило місто Олешки у Херсонській області, яке раніше контролювали окупанти.

Водою затоплено майже усі вулиці міста, а будинки та майно всередині них зруйновані стихією будинків у Олешках потонули внаслідок зруйнування Каховської дамби.

Місцеві мешканці оприлюднили фото та відео зі зруйнованих Олешок, де, серед іншого, можна побачити, що рівень води сягнув першого поверху приватних будинків.

Крім того, були потоплені автомобілі місцевих мешканців та місцеві сільські господарства.


Де знаходяться Олешки

Олешки знаходяться прямо на узбережжі лівого берега Дніпра, тому через підрив греблі Каховської ГЕС майже все місто було затоплено.

Також були зруйновані дороги, які вели у населений пункт.

Наразі невідомо, чи є постраждалі серед місцевих мешканців внаслідок підтоплення міста, оскільки місто контролювали окупанти.

Самі ж росіяни визнали, що через підрив греблі Олешки були затоплені. Так, очільник окупаційного “уряду Херсонської області” Андрій Алексєєнко заявив, що місто практично затоплено й евакуація населення “можлива тільки за допомогою спецтехніки”.

Нагадаємо, вранці 6 червня оперативне командування Південь вранці повідомило, що вночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це рівень води у Дніпрі та прибережних містах та селах значно зріс, що призвело до підтоплення у населених пунктах біля Дніпра.

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Фото: РІА-Мелітополь

Війна в Україні, Каховська ГЕС, підтоплення, Річка, Російська агресія, Херсонська область
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