Главный вывод — подрыв был преднамеренным: Украина о разрушении Каховской ГЭС

Украинские специалисты имеют доказательства подрыва Каховской ГЭС. Российские оккупанты задействовали взрывчатку, чтобы совершить новое циничное преступление, спровоцировать гуманитарную и экологическую катастрофу.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он ответил на вопрос журналиста, есть ли доказательства подрыва, поскольку дамба Каховской ГЭС была повреждена ранее.

— Сценарии могут быть разные. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба “устала”. Есть и другие факторы. Была задействована взрывчатка, — утверждает представитель ГУР.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заслушал во время Ставки верховного главнокомандующего доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС.

— Главный вывод — подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории. Готовность — максимальная, — утверждает глава государства.

Фото: Укрэнерго

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