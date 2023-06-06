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Главный вывод — подрыв был преднамеренным: Украина о разрушении Каховской ГЭС

Каховська ГЕС

Украинские специалисты имеют доказательства подрыва Каховской ГЭС. Российские оккупанты задействовали взрывчатку, чтобы совершить новое циничное преступление, спровоцировать гуманитарную и экологическую катастрофу.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он ответил на вопрос журналиста, есть ли доказательства подрыва, поскольку дамба Каховской ГЭС была повреждена ранее.

— Сценарии могут быть разные. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба “устала”. Есть и другие факторы. Была задействована взрывчатка, — утверждает представитель ГУР.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заслушал во время Ставки верховного главнокомандующего доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС.

— Главный вывод — подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории. Готовность — максимальная, — утверждает глава государства.

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Фото: Укрэнерго

Андрій Юсов, Война в Украине, Владимир Зеленский, Каховська ГЕС, Міноборони України, Разведка
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