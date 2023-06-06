Взрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение Днепра – Филатов

Подрыв Каховской ГЭС оккупационными войсками РФ не имеет влияния на водоснабжение города Днепр.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook.

Он призвал горожан не паниковать и успокоиться.

— Уважаемые горожане, информирую вас официально, что подрыв на Каховском водохранилище не имеет влияния на водоснабжение города Днепр. Сейчас горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями города. Прошу успокоиться и прекратить панику, — написал мэр.

Филатов обратился к днепрянам, чтобы те доверяли только официальным источникам информации и следили за сообщениями ВГА и горсовета.

Кроме того, он сообщил, что сейчас Днепргорводоканал готовит технический отчет для территориальной общины.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

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