Вибух на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання Дніпра – Філатов

Підрив Каховської ГЕС окупаційними військами РФ не має впливу на водопостачання міста Дніпро.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

Він закликав містян не панікувати та заспокоїтися.

– Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води жителями міста. Прошу заспокоїтись і припинити паніку, – написав мер.

Філатов звернувся до дніпрян, щоби ті довіряли лише офіційним джерелам інформації та стежили за повідомленнями ВЦА та міськради.

Крім того він повідомив, що зараз Дніпроміськводоканал готує технічний звіт для територіальної громади.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС , через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

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