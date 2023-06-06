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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Экоцид и нарушение законов войны: СБУ начала расследование из-за подрыва Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по двум статьям из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, расследование будет происходить по:

  • статьей 438 (Нарушение законов и обычаев войны);
  • статьей 441 (Экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Глава спецслужбы Василий Малюк подчеркнул, что цель СБУ – привлечь к ответственности за это военное преступление “не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей”.

– Взорвав дамбу Каховской ГЭС, РФ окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящая страна-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня, — отметил Малюк.

Он заверил, что агрессор обязательно ответит – как на поле боя, так и в международных судах.

Следователи СБУ вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел и Офиса генпрокурора проводят первоочередные следственные и процессуальные действия в Херсонской области.

Отдельно СБУ, представители Министерства энергетики и Министерства защиты окружающей среды устанавливают обстоятельства подрыва плотины ГЭС.

Как известно, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это создало угрозу затопления для десятков населенных пунктов с обеих сторон Днепра.

В данный момент гидроэлектростанция уже почти полностью под водой. По оценкам Укрэнерго, ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В украинской разведке предупредили, что подрыв Каховской ГЭС усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской АЭС зависит от уровня воды в Днепре.

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Экоцид и нарушение законов войны: СБУ начала расследование из-за подрыва Каховской ГЭС

Источник: СБУ
Война в Украине, Військові злочини, Каховська ГЕС, Розслідування, Російська агресія, СБУ
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