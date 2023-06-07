Украинские власти ищут возможные варианты эвакуации населения из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

— Сейчас на территории Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 — на временно оккупированной территории. И мы сейчас ищем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, находящихся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы, — сказал он.

Клименко сообщил, что из Херсона уже удалось эвакуировать 1 854 человека, работы по эвакуации продолжаются.

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На сушу эвакуируют не только людей, но и домашних животных, которых удается спасти. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.

Спасатели и полицейские пытаются все делать максимально быстро, но мешает сильное течение, а также обстрелы со стороны россиян.

По словам министра, штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС будет работать круглосуточно, сколько это будет необходимо.

— Вместе с тем мы работаем над задачами, которые будут стоять перед нами, когда вода уйдет. Работы очень много. В первую очередь это будет касаться экологического загрязнения. 150 т масла вытекло из машинного зала во время подрыва ГЭС, — добавил Клименко.

Источник : МВД

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