Украина ищет пути эвакуации населения из левобережной части Херсонщины
Украинские власти ищут возможные варианты эвакуации населения из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
— Сейчас на территории Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 — на временно оккупированной территории. И мы сейчас ищем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, находящихся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы, — сказал он.
Клименко сообщил, что из Херсона уже удалось эвакуировать 1 854 человека, работы по эвакуации продолжаются.
На сушу эвакуируют не только людей, но и домашних животных, которых удается спасти. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.
Спасатели и полицейские пытаются все делать максимально быстро, но мешает сильное течение, а также обстрелы со стороны россиян.
По словам министра, штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС будет работать круглосуточно, сколько это будет необходимо.
— Вместе с тем мы работаем над задачами, которые будут стоять перед нами, когда вода уйдет. Работы очень много. В первую очередь это будет касаться экологического загрязнения. 150 т масла вытекло из машинного зала во время подрыва ГЭС, — добавил Клименко.