Україна шукає шляхи евакуації населення з лівобережної частини Херсонщини

Українська влада шукає можливі варіанти евакуації населення з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Наразі на території Херсонської області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 – на тимчасово окупованій території. І ми зараз шукаємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які перебувають на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще, – сказав він.

Клименко повідомив, що з Херсону вже вдалося евакуювати 1 854 людей, роботи з евакуації тривають.

До суходолу евакуюють не лише людей, а й хатніх тварин, яких вдається врятувати. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

Рятувальники і поліцейські намагаються все робити максимально швидко, але на заваді стає сильна течія, а також обстріли з боку росіян.

За словами міністра, штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС працюватиме цілодобово, скільки це буде необхідно.

– Разом із тим ми працюємо над завданнями, які стоятимуть перед нами, коли вода піде. Роботи дуже багато. Насамперед це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 т мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС, – додав Клименко.