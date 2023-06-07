В Укрэнерго сообщили, что меняют режим работы ГЭС для уменьшения затопления

НЭК Укрэнерго вместе с Укргидроэнерго прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщается в Telegram-канале НЭК Укрэнерго.

— Меняется режим работы гидроэлектростанций для уменьшения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление, — говорится в сообщении.

Отмечается, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Компания добавила, что экспорт в Польшу осуществляется с 10 до 15 часов, импорт из Словакии — с 16 до 19 часов. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют.

Также сообщается, что Укрэнерго вернуло в работу одну из магистральных линий, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки врага, что повысило надежность питания сразу нескольких областей в центральном регионе.

Новых повреждений магистральных сетей нет, но есть повреждения сетей облэнерго на Сумщине. Также враг обстрелял территорию одной из электростанций в Донецкой области, станция работает. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

В компании обратили внимание, что продолжаются ремонты на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в результате чего в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков. Поэтому системный оператор просит распределять использование электроэнергии и переносить работу мощных приборов с вечера на другое время суток.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

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