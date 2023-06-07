В Укрэнерго сообщили, что меняют режим работы ГЭС для уменьшения затопления
НЭК Укрэнерго вместе с Укргидроэнерго прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.
Об этом сообщается в Telegram-канале НЭК Укрэнерго.
— Меняется режим работы гидроэлектростанций для уменьшения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление, — говорится в сообщении.
Отмечается, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.
Компания добавила, что экспорт в Польшу осуществляется с 10 до 15 часов, импорт из Словакии — с 16 до 19 часов. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют.
Также сообщается, что Укрэнерго вернуло в работу одну из магистральных линий, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки врага, что повысило надежность питания сразу нескольких областей в центральном регионе.
Новых повреждений магистральных сетей нет, но есть повреждения сетей облэнерго на Сумщине. Также враг обстрелял территорию одной из электростанций в Донецкой области, станция работает. Новых повреждений в магистральных сетях нет.
В компании обратили внимание, что продолжаются ремонты на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в результате чего в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков. Поэтому системный оператор просит распределять использование электроэнергии и переносить работу мощных приборов с вечера на другое время суток.
Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.