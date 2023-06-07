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Зона подтопления будет расширяться. В Укргидроэнерго рассказали о состоянии конструкций Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Зона подтопления в результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС будет расширяться. Станция не подлежит восстановлению.

Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

— Видим, что размывы увеличиваются. Мы более чем убеждены, что был взрыв внутри станции, в паттерне и машинном зале. Станция разломилась пополам, половина станции уже под водой, вторая половина тоже уже сползает в нижний бьеф, — сказал он.

По его словам, если вся высота водосливной повреждена, то срабатывание, то есть сброс воды из водохранилища, будет максимальным. Если же остались какие-то элементы высотой хотя бы 2-3 м, то какая-то часть воды останется в Каховском водохранилище.

Сирота отметил, что вне станции есть водосливная плотина, она земляная, там нет никаких бетонных конструкций внизу, поэтому будет происходить размыв. Ширина там небольшая, и вода будет срабатываться до более нижней отметки.

Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 м, в Херсоне поднятие воды 5 м. Еще в эти сутки будет подниматься уровень в Херсоне.

— Уровень срабатывания в Каховском водохранилище вчера наблюдали 30-40 см, сегодня это 5-7 см. То есть срабатывание несколько приостанавливается, но оно будет все равно и растянется не на четверо суток, а продолжительнее. Срабатывание не будет нести таких катастрофических последствий, но зона подтопления будет расширяться. То есть не высота, а ширина, — добавил он.

Гендиректор Укргидроэнерго отметил, что станция 100% разрушена и восстановлению не подлежит.

В ночь с 5 на 6 июня российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Украинская сторона уже заявила, что есть доказательства преднамеренного разрушения дамбы.

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Олешки

Источник: телемарафон

Война в Украине, Каховська ГЕС, Херсонская область
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