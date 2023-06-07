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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Укренерго повідомили, що змінюють режим роботи ГЕС для зменшення затоплення

електроенергія
Фото: Unsplash

НЕК Укренерго разом із Укргідроенерго опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляється у Telegram-каналі НЕК Укренерго.

— Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для зменшення обсягу води, що надходить у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Компанія додала, що експорт до Польщі здійснюється з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини – з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.

Також повідомляється, що Укренерго повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні.

Нових пошкоджень магістральних мереж немає, але є пошкодження мереж обленерго на Сумщині. Також ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

У компанії звернули увагу, що продовжуються ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, внаслідок чого в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків. Тому системний оператор просить розподіляти використання електроенергії та переносити роботу потужних приладів із вечора на інший час доби.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС, через що близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, проводиться евакуація. Інші наслідки ще оцінюють фахівці.

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електроенергія, Каховська ГЕС, Укренерго
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