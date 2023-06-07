ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб
Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.
Так, авиация Сил обороны 17 раз била по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам РФ.
Кроме того, в течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 и четыре разведывательных беспилотника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- девять пунктов управления,
- четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- три склада боеприпасов,
- зенитно-ракетный комплекс,
- 14 артиллерийских подразделений захватчиков на огневых позициях,
- 18 других важных целей врага.
Напомним, что в течение 5 июня украинские военные сбили вражеский Ка-52.
Российский вертолет был приземлен на Шахтерском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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