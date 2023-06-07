Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.

Так, авиация Сил обороны 17 раз била по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Кроме того, в течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 и четыре разведывательных беспилотника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • девять пунктов управления,
  • четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
  • три склада боеприпасов,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • 14 артиллерийских подразделений захватчиков на огневых позициях,
  • 18 других важных целей врага.

Напомним, что в течение 5 июня украинские военные сбили вражеский Ка-52.

Российский вертолет был приземлен на Шахтерском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
авіація РФ, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, літаки РФ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта боевых действий на 07.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации — пострадали полицейские
ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб
Насосы и лодки: ЕС окажет помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Бойцы ВСУ с дронов наблюдали, как после подрыва Каховской ГЭС часть оккупантов смыло водой
Підрив Каховської ГЕС
Через 3-5 дней затопление достигнет пика — Кислица в Совбезе ООН
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Интернациональный легион ВСУ: кто там воюет и почему решили защищать Украину
ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб
Издеваются и шантажируют: как россияне заставляют украинцев получать паспорта РФ
російські паспорти
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь