ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб

Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.

Так, авиация Сил обороны 17 раз била по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Кроме того, в течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 и четыре разведывательных беспилотника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

девять пунктов управления,

четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

три склада боеприпасов,

зенитно-ракетный комплекс,

14 артиллерийских подразделений захватчиков на огневых позициях,

18 других важных целей врага.

Напомним, что в течение 5 июня украинские военные сбили вражеский Ка-52.

Российский вертолет был приземлен на Шахтерском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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