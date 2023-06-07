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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 – Генштаб

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Українські захисники протягом минулої доби завдали низки влучних ударів по позиціях російських окупантів.

Так, авіація Сил оборони 17 разів гатила по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах РФ.

Крім того, протягом доби Збройні сили України знищили російський штурмовик Су-25 та чотири розвідувальних безпілотники.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • дев’ять пунктів управління,
  • чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,
  • три склади боєприпасів,
  • зенітно-ракетний комплекс,
  • 14 артилерійських підрозділів загарбників на вогневих позиціях,
  • 18 інших важливих цілей ворога.

Нагадаємо, що протягом 5 червня українські військові збили ворожий Ка-52.

Російський вертоліт було приземлено на Шахтарському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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