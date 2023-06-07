ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 – Генштаб

Українські захисники протягом минулої доби завдали низки влучних ударів по позиціях російських окупантів.

Так, авіація Сил оборони 17 разів гатила по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах РФ.

Крім того, протягом доби Збройні сили України знищили російський штурмовик Су-25 та чотири розвідувальних безпілотники.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

дев’ять пунктів управління,

чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

три склади боєприпасів,

зенітно-ракетний комплекс,

14 артилерійських підрозділів загарбників на вогневих позиціях,

18 інших важливих цілей ворога.

Нагадаємо, що протягом 5 червня українські військові збили ворожий Ка-52.

Російський вертоліт було приземлено на Шахтарському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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