ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 – Генштаб
Українські захисники протягом минулої доби завдали низки влучних ударів по позиціях російських окупантів.
Так, авіація Сил оборони 17 разів гатила по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах РФ.
Крім того, протягом доби Збройні сили України знищили російський штурмовик Су-25 та чотири розвідувальних безпілотники.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:
- дев’ять пунктів управління,
- чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,
- три склади боєприпасів,
- зенітно-ракетний комплекс,
- 14 артилерійських підрозділів загарбників на вогневих позиціях,
- 18 інших важливих цілей ворога.
Нагадаємо, що протягом 5 червня українські військові збили ворожий Ка-52.
Російський вертоліт було приземлено на Шахтарському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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