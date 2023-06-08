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Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ

ДБР
Фото: УНИАН

Задержаны владельцы и топ-менеджмент концерна, который продолжал обеспечивать российский ВПК даже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает ГБР.

Указано, что организатором преступной схемы является экс-нардеп от Партии регионов. В состав преступной организации вошло не менее 14 человек, среди близких родственников экс-нардепа, менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан России.

Сейчас проводятся обыски. В частности, у бывшего нардепа найдены книги, которые превозносят Россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские награды и даже комсомольский значок. У некоторых подозреваемых были найдены паспорта РФ и договоры со страной-агрессором.

Промышленно-инновационная группа компаний с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования.

Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ
Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ

— Отправленная в страну-агрессора продукция используется в военной сфере, а именно непосредственно в ВПК РФ, в том числе на Донецком и Запорожском направлениях во время ведения агрессивной войны против нашего государства, — отмечают правоохранители.

Концерн занимал второе место в поставках товаров для российских компаний, экспортируя 95% произведенной в Украине продукции. С 24 февраля 2022 года дельцы поставили в Россию комплектующих минимум на более чем 160 млн грн.

После полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором, наладив поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли “заказы” украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны.

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Источник: ГБР
Война в Украине, ГБР, Росія
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