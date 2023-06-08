Товары использовались для войны против Украины. ГБР задержало руководителей концерна, который работал на РФ

Задержаны владельцы и топ-менеджмент концерна, который продолжал обеспечивать российский ВПК даже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает ГБР.

Указано, что организатором преступной схемы является экс-нардеп от Партии регионов. В состав преступной организации вошло не менее 14 человек, среди близких родственников экс-нардепа, менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан России.

Сейчас проводятся обыски. В частности, у бывшего нардепа найдены книги, которые превозносят Россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские награды и даже комсомольский значок. У некоторых подозреваемых были найдены паспорта РФ и договоры со страной-агрессором.

Промышленно-инновационная группа компаний с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования.

— Отправленная в страну-агрессора продукция используется в военной сфере, а именно непосредственно в ВПК РФ, в том числе на Донецком и Запорожском направлениях во время ведения агрессивной войны против нашего государства, — отмечают правоохранители.

Концерн занимал второе место в поставках товаров для российских компаний, экспортируя 95% произведенной в Украине продукции. С 24 февраля 2022 года дельцы поставили в Россию комплектующих минимум на более чем 160 млн грн.

После полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором, наладив поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли “заказы” украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны.

Источник : ГБР

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