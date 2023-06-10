Каховское водохранилище за сутки обмелело еще почти на 1,5 м — Укргидроэнерго

Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 10:00 10 июня составляет 10,55 м.

То есть за последние сутки оно обмелело еще почти на 1,5 м, фактически потеряв более трети воды, сообщают в Укргидроэнерго.

Чтобы уменьшить последствия теракта на Каховской ГЭС, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью. Они продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков.

В компании говорят, что после достижения критического уровня воды ожидается более сложный этап — устранение последствий катастрофы, для реализации которого нужны будут насосы для откачки воды.

В то же время уровень воды в Херсоне уменьшился за ночь на 31 см и по состоянию на утро 10 июня был на 4,72 м выше обычного уровня, однако из-за осадков, которые ожидаются, спад замедлится, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

По его словам, сейчас на правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3 763 дома.

Источник: Укргідроенерго

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