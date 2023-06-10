Украина получит от Британии £16 млн для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС

Великобритания выделит дополнительных £16 млн гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий, вызванных разрушением Каховской плотины.

Об этом в сообщении от 10 июня говорится на сайте британского правительства.

Уточняется, что средства будут предоставлены для удовлетворения “широко распространенных потребностей в Украине”, в том числе для поддержания тех, кто пострадал от разрушения плотины.

— Сегодня Великобритания выделила дополнительные £16 млн на гуманитарную поддержку, поскольку Украина борется с последствиями наводнения, вызванного разрушением Каховской дамбы, от которого пострадали 42 тыс. человек в Херсонской области, и продолжающимися российскими атаками, — говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь станет дополнением к обязательству Лондона по выплате £220 млн, объявленного в прошлом году.

Новая помощь в £16 млн связана с появлением новых потребностей по всей Украине, в том числе в районах, пострадавших от разрушения Каховской плотины.

Финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций в регионе, которые в настоящее время помогают людям, пострадавшим от наводнения, оборудованием быстрого реагирования, жильем и предметами первой необходимости, а также в районах, пострадавших от боевых действий, а также внутренне перемещенным лицам.

— Помимо неотложных спасательных работ, это финансирование поможет устранить последствия наводнения, включая инфекционные заболевания, передающиеся через воду, потерю средств к существованию и риски, связанные с наземными минами. Финансирование будет состоять из £10 млн поддержки движения Красного Креста, £5 млн — УКГВ (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, — Ред.) и £1 млн — МОМ (Международная организация по миграции, — Ред.), — говорится в сообщении.

Великобритания также предоставляет пакет спасательных лодок, фильтров для воды, водяных насосов и куликов, чтобы помочь сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины справиться с последствиями наводнения.

Ожидается, что оборудование начнет поступать в Украину на следующей неделе.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что затопление имеет “неописуемое влияние” на более 32 тыс. человек, проживающих в Херсоне, а также “тысячи людей в близлежащих районах”.

Напомним, украинский министр окружающей среды назвал ориентировочную сумму ущерба для окружающей среды из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По его данным, ущерб уже превысил 55 млрд грн.

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