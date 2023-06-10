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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримає від Британії £16 млн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Україна отримає від Британії £16 млн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Фото: ДСНС

Велика Британія виділить додаткових £16 млн гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків, спричинених руйнуванням Каховської греблі.

Про це в повідомленні від 10 червня йдеться на сайті британського уряду.

Уточнюється, що кошти будуть надані для задоволення “широко поширених потреб в Україні”, зокрема для підтримки тих, хто постраждав від руйнування греблі.

– Сьогодні Велика Британія виділила додаткові £16 млн на гуманітарну підтримку, оскільки Україна бореться з наслідками повені, спричиненої руйнуванням Каховської греблі, від якої постраждало 42 тис. осіб у Херсонській області, та триваючими російськими атаками, – ідеться в повідомленні.

Гуманітарна допомога стане доповненням до зобов’язання Лондона з виплати £220 млн, оголошеного минулого року.

Нова допомога в £16 млн пов’язана з появою нових потреб по всій Україні, зокрема в районах, які постраждали від руйнування Каховської греблі.

Фінансування буде спрямовано на підтримку гуманітарних організацій у регіоні, які наразі допомагають людям, які постраждали від повені, обладнанням швидкого реагування, житлом і предметами першої необхідності, а також у районах, які постраждали від бойових дій, а також внутрішньо переміщеним особам.

– Крім невідкладних рятувальних робіт, це фінансування допоможе усунути наслідки повені, включно з інфекційними захворюваннями, що передаються через воду, втрату засобів до існування і ризики, пов’язані з наземними мінами. Фінансування складатиметься з £10 млн підтримки руху Червоного Хреста, £5 млн – УКГП (Управління ООН з координації гуманітарних питань, – Ред.) та £1 млн – МОМ (Міжнародна організація з міграції, – Ред.), – ідеться в повідомленні.

Велика Британія також надає пакет рятувальних човнів, фільтрів для води, водяних насосів і куликів, щоб допомогти співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій України впоратися з наслідками повені.

Очікується, що обладнання почне надходити в Україну наступного тижня.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що затоплення має “невимовний вплив” на понад 32 тис. осіб, які проживають у Херсоні, а також “тисячі людей у прилеглих районах”.

Нагадаємо, український міністр довкілля назвав орієнтовну суму збитків для довкілля через підрив окупантами Каховської ГЕС. За його даними, збитки вже перевищили 55 млрд грн.

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Війна в Україні, Велика Британія, Каховська ГЕС, Підтримка України, Україна
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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