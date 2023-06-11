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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Окупанти в Криму не знають, як вирішити проблеми з водопостачанням – ЦНС

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС в тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

– Чіткого плану, як вирішити проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому окупаційна адміністрація Криму намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та впливу на постачання води на півострів Північнокримським каналом, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова Сергію Аксьонову замовчувати критичну ситуацію, щоб не допустити паніки серед місцевого населення.

У ЦНС відзначають, що замість роботи в плані інфраструктурному, росіяни вкотре дотримуються своїх пропагандиських методів. Такі дії вказують на те, що окупанти мають сумніви щодо можливостей втримати півострів.

Раніше у тимчасово окупованому Криму почали фіксувати падіння рівня води у Північнокримському каналі, який забезпечує водопостачання півострова.

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Джерело: Центр нацспротиву

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Крим
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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