Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Украина
Нуждается в проверке
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ продвигаются на нескольких участках и имеют локальные успехи – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска накануне проводили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

Это подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что об активности украинских военных в Луганской области вблизи Белогоровки сообщали российские источники.

Военные блогеры РФ писали и о продвижении ВСУ к северо-западу и северо-востоку от Бахмута.

Поступала из РФ, например, от Министерства обороны России, информация о локализованных атаках украинских войск в районе границы Донецкой и Запорожской области, в частности, в районе Великой Новоселки.

Факт продвижения Сил обороны Украины до 1 400 м на некоторых участках на Бахмутском направлении накануне подтверждал и спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

Карта бойових дій довкола Донецька 10 червня 2023

Фото: ISW

Об успехах ВСУ, отмечают в ISW, свидетельствуют и геолокационные кадры, опубликованные 10 июня.

Изучив фотографии, аналитики установили, что Вооруженные силы Украины достигли локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова в западной части Запорожской области.

Армия РФ, как утверждают их блогеры, там “успешно защищается от попыток продвижения украинцев”.

Карта бойових дій довкола Запоріжжя 10 червня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, Луганская область, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили шесть Шахедов
ВСУ продвигаются на нескольких участках и имеют локальные успехи – ISW
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Еще 980 уничтоженных оккупантов: потери РФ превысили 215 тысяч
Знищена техніка Росії
В РФ приказали бросать “проблемных” мобилизованных в “мясные штурмы” – Генштаб ВСУ
російські військові
Карта боевых действий на 11.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Работа для переселенцев: как найти, научиться и устроиться
ВСУ продвигаются на нескольких участках и имеют локальные успехи – ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
ВСУ продвигаются на нескольких участках и имеют локальные успехи – ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
ВСУ продвигаются на нескольких участках и имеют локальные успехи – ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
ВСУ продвигаются на нескольких участках и имеют локальные успехи – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь