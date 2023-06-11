ВСУ продвигаются на нескольких участках и имеют локальные успехи – ISW
Украинские войска накануне проводили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.
Это подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW).
Эксперты отметили, что об активности украинских военных в Луганской области вблизи Белогоровки сообщали российские источники.
Военные блогеры РФ писали и о продвижении ВСУ к северо-западу и северо-востоку от Бахмута.
Поступала из РФ, например, от Министерства обороны России, информация о локализованных атаках украинских войск в районе границы Донецкой и Запорожской области, в частности, в районе Великой Новоселки.
Факт продвижения Сил обороны Украины до 1 400 м на некоторых участках на Бахмутском направлении накануне подтверждал и спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
Об успехах ВСУ, отмечают в ISW, свидетельствуют и геолокационные кадры, опубликованные 10 июня.
Изучив фотографии, аналитики установили, что Вооруженные силы Украины достигли локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова в западной части Запорожской области.
Армия РФ, как утверждают их блогеры, там “успешно защищается от попыток продвижения украинцев”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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