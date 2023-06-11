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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ просуваються на кількох ділянках та мають локальні успіхи – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська напередодні проводили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

На цьому наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти відзначили, що про активність українських військових у Луганській області поблизу Білогорівки повідомляли російські джерела.

Військові блогери РФ писали й про просування ЗСУ на північний захід і північний схід від Бахмута.

Надходила з РФ, наприклад, і від Міністерства оборони Росії, інформація про локалізовані атаки українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької області, зокрема, у районі Великої Новосілки.

Факт просування Сил оборони України до 1 400 м на деяких ділянках на Бахмутському напрямку напередодні підтверджував і речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

Карта бойових дій довкола Донецька 10 червня 2023

Фото: ISW

Про успіхи ЗСУ, зазначають в ISW, свідчать і геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня.

Дослідивши світлини, аналітики встановили, що Збройні сили України досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова в західній частині Запорізькій області.

Армія РФ, як стверджують їхні блогери, там “успішно обороняється від спроб просування українців”.

Карта бойових дій довкола Запоріжжя 10 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, Генеральний штаб України, Донецька область, Запорізька область, ЗСУ, Луганська область, Російська агресія, РФ
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