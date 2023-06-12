Мы все хотим мира: Боррель раскритиковал тех, кто выступает за прекращение помощи Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал тех, кто выступает с призывами прекратить военную помощь Украине.

В интервью испанскому изданию OndaCero он подчеркнул, что это не завершит войну. А целью “не может быть иное, кроме вывода российских войск с оккупированных территорий”.

— А что будет дальше? Если прекратить военную помощь Украине, Россия по этой причине не соберется выйти (с украинской территории, — Ред.). Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим, — сказал он.

Боррель считает, что прекращение огня является маловероятным вариантом. Он напомнил, что российские потери техники значительно превысили потери Украины, но это не заставило Путина остановиться.

— Путин совершил гигантскую ошибку, он считал, что за 15 дней сможет быть в Киеве и покорить Украину из-за дисбаланса сил. Он очень недооценил способность Украины к сопротивлению. Он очень переоценил способность своей армии. Он недооценил способность европейцев объединиться. Недооценил союз между США и Европой. В результате за несколько месяцев войны он потерял 2 тыс. танков и отступает, — сказал главный дипломат ЕС.

Кроме этого, Жозеп Боррель ожидает от Китая, что “он повлияет на Путина, чтобы остановить эту войну”.

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