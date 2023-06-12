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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ми всі хочемо миру: Боррель розкритикував тих, хто виступає за припинення допомоги Україні

Ми всі хочемо миру: Боррель розкритикував тих, хто виступає за припинення допомоги Україні
Фото: Урядовий портал

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував тих, хто виступає із закликами припинити військову допомогу Україні.

В інтерв’ю іспанському виданню OndaCero він наголосив, що це не завершить війну. А метою “не може бути інше, окрім виведення російських військ з окупованих територій”.

– А що буде далі? Якщо припинити військову допомогу Україні, Росія з цієї причини не збереться вийти (з української території, – Ред.). Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо, – сказав він.

Боррель вважає, що припинення вогню є малоймовірним варіантом. Він нагадав, що російські втрати техніки значно перевищили втрати України, але це не змусило Путіна зупинитися.

– Путін зробив гігантську помилку, він вважав, що за 15 днів зможе бути в Києві і підкорити Україну через дисбаланс сил. Він дуже недооцінив спроможність України до опору. Він дуже переоцінив спроможність своєї армії. Він недооцінив здатність європейців об’єднатися. Недооцінив союз між США та Європою. В результаті за кілька місяців війни він втратив 2 тис. танків і відступає, – сказав головний дипломат ЄС.

Крім цього, Жозеп Боррель очікує від Китаю, що “він вплине на Путіна, щоб зупинити цю війну”.

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Жозеп Боррель

Європейський Союз, Війна в Україні, Жозеп Боррель, Російська агресія
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Оксана Михайлова
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