Ми всі хочемо миру: Боррель розкритикував тих, хто виступає за припинення допомоги Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував тих, хто виступає із закликами припинити військову допомогу Україні.

В інтерв’ю іспанському виданню OndaCero він наголосив, що це не завершить війну. А метою “не може бути інше, окрім виведення російських військ з окупованих територій”.

– А що буде далі? Якщо припинити військову допомогу Україні, Росія з цієї причини не збереться вийти (з української території, – Ред.). Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо, – сказав він.

Боррель вважає, що припинення вогню є малоймовірним варіантом. Він нагадав, що російські втрати техніки значно перевищили втрати України, але це не змусило Путіна зупинитися.

– Путін зробив гігантську помилку, він вважав, що за 15 днів зможе бути в Києві і підкорити Україну через дисбаланс сил. Він дуже недооцінив спроможність України до опору. Він дуже переоцінив спроможність своєї армії. Він недооцінив здатність європейців об’єднатися. Недооцінив союз між США та Європою. В результаті за кілька місяців війни він втратив 2 тис. танків і відступає, – сказав головний дипломат ЄС.

Крім цього, Жозеп Боррель очікує від Китаю, що “він вплине на Путіна, щоб зупинити цю війну”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.