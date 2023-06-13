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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через знищення Каховської ГЕС до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – Укргідроенерго

Керченський міст
Фото: Pixabay

Через знищення росіянами Каховської ГЕС щойнаменше рік до тимчасово окупованого Криму не буде надходити вода.

Про це заявив гендиректор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота в етері Радіо Свобода.

– До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб йти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум рік вода до Криму не буде надходити, – сказав він.

За його словами, навіть за умови деокупації півострова Україна теж не зможе забезпечити Крим на перший час водою.

Водночас через підрив ГЕС проблеми з водою матимуть ще чотири області.

– Потерпати будуть від проблеми водопостачання Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. Тому що нижче 12,70 м (це ми називали так званою “мертвою зоною”) вже забори не працюють, – додав гендиректор Укргідроенерго.

Водночас поки що серйозних проблем немає. Зокрема, Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці, а до решти міст, які страждають від підтоплення, воду довозять.

Крім того, щоб забезпечити людей питною водою, збільшуються свердловини. Насамперед це робиться біля лікарень. Далі займатимуться забезпеченням технічною водою.

– Ми надіємося, що якась частина водозливної греблі залишилась, і якщо це буде 7 м, то це вже краще. Тому що потім кожен сантиметр і метр нам доведеться місяцями набирати. Скоріш за все, ми зможемо дійти до якогось певного рівня аж після зимово-весняного паводку, а це ще рік, – підкреслив Сирота.

Водночас якщо рівень води буде три метри, навіть паводок може не допомогти повністю його заповнити.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери не мають сумнівів, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської ГЕС. Наразі лише “вибудовується консенсус” щодо прямої відповідальності Росії за цей теракт.

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Джерело: Радіо Свобода
Каховська ГЕС, Крим, Укргідроенерго
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