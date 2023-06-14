Время для переговоров между Украиной и РФ еще не пришло — Штайнмайер

Мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться только тогда, когда для этого будут созданы соответствующие условия.

Об этом в эфире телеканала Welt заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Надо признать, что ситуация для переговоров или прекращения огня сейчас, очевидно, еще не наступила, — сказал он, добавив, что эти вопросы не будут решаться без Украины.

По словам президента ФРГ, прекращение огня без гарантирования того, что будущий мир будет справедливым — не выход из ситуации.

Он отметил, что те, кто этого требуют, не должны забывать, что “если Украина прекратит обороняться, это будет означать ее конец”.

Сейчас союзники по НАТО проводят конфиденциальные консультации относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Штайнмайер считает неправильным разглашать детали договоренностей на данном этапе и надеется, что партнеры достигнут консенсуса.

Президент Германии не стал давать собственный прогноз относительно развития событий в Украине.

По его словам, война, которую развязал Путин, длится уже “слишком долго”, но Россия может остановить ее очень быстро, хоть сегодня — если заберет свои войска с украинской территории.

Также Штайнмайер признал наивность политики не только Германии, но и всего Запада в отношении России, которая предусматривала встраивание РФ в общую европейскую архитектуру безопасности.

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