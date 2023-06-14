Час для переговорів між Україною та РФ ще не настав – Штайнмаєр

Мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися лише тоді, коли для цього будуть створені відповідні умови.

Про це в ефірі телеканалу Welt заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

– Треба визнати, що ситуація для переговорів або припинення вогню зараз, очевидно, ще не настала, – сказав він, додавши, що ці питання не будуть вирішуватися без України.

За словами президента ФРН, припинення вогню без гарантування того, що майбутній мир буде справедливим – не вихід із ситуації.

Він зауважив, що ті, хто цього вимагають, не повинні забувати, що “якщо Україна припинить оборонятися, це означатиме її кінець”.

Наразі союзники по НАТО проводять конфіденційні консультації щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Штайнмаєр вважає неправильним розголошувати деталі домовленостей на даному етапі й сподівається, що партнери досягнуть консенсусу.

Президент Німеччини не став давати власний прогноз щодо розвитку подій в Україні.

За його словами, війна, яку розв’язав Путін, триває вже “надто довго”, але Росія може зупинити її дуже швидко, хоч сьогодні – якщо забере свої війська з української території.

Також Штайнмаєр визнав наївність політики не лише Німеччини, а й усього Заходу щодо Росії, яка передбачала вбудування РФ у спільну європейську безпекову архітектуру.