Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 15.06.2023 – ситуация на фронте
Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За сутки на фронте произошло 49 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 15.06.2023
Потери РФ на 15 июня 2023
- личного состава – около 217 910 (+580),
- танков ‒ 3 955 (+12),
- боевых бронированных машин ‒ 7 667 (+14),
- артиллерийских систем – 3 793 (+10),
- реактивных систем залпового огня – 604 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 364,
- самолетов – 314,
- вертолетов – 301 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 333 (+9),
- крылатых ракет ‒ 1 199 (+3),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 506 (+24),
- специальной техники – 519 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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