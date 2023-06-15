Карта боевых действий на 15.06.2023 – ситуация на фронте

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки на фронте произошло 49 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 15.06.2023

Потери РФ на 15 июня 2023

личного состава – около 217 910 (+580),

танков ‒ 3 955 (+12),

боевых бронированных машин ‒ 7 667 (+14),

артиллерийских систем – 3 793 (+10),

реактивных систем залпового огня – 604 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 364,

самолетов – 314,

вертолетов – 301 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 333 (+9),

крылатых ракет ‒ 1 199 (+3),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 506 (+24),

специальной техники – 519 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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