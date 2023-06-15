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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 15.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки на фронте произошло 49 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 15.06.2023

Карта бойових дій 14 червня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 15 июня 2023

  • личного состава – около 217 910 (+580),
  • танков ‒ 3 955 (+12),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 667 (+14),
  • артиллерийских систем – 3 793 (+10),
  • реактивных систем залпового огня – 604 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 364,
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 301 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 333 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 1 199 (+3),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 506 (+24),
  • специальной техники – 519 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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