Ожидаем, что на саммите НАТО будет внесена ясность, когда Украина станет членом Альянса — Резников

Киев ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе блок внесет ясность относительно того, когда и каким образом Украина сможет стать полноправным членом Альянса.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Голос Америки.

По его словам, Украина уже фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая “демократическую, цивилизованную Европу от варварской России”.

Резников отметил, что наша страна достигла впечатляющих результатов в борьбе с Россией благодаря работе со странами-членами Альянса.

— Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО… Мы будем укреплять такое сотрудничество и в дальнейшем, — сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что теперь “вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса”.

— Минобороны и ВСУ сейчас стремятся добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО для наших Вооруженных сил, для наших Сил безопасности и обороны за счет внедрения стандартов НАТО. Наша цель — выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств, — добавил он.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите НАТО подаст четкий сигнал про готовность принять Украину.

Источник : Голос Америки

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