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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Очікуємо, що на саміті НАТО буде внесено ясність, коли Україна стане членом Альянсу – Резніков

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Київ очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі блок внесе ясність щодо того, коли і яким чином Україна зможе стати повноправним членом Альянсу.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Голос Америки.

За його словами, Україна вже фактично відіграє роль східного флангу НАТО, захищаючи “демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії”.

Резніков зазначив, що наша країна досягла вражаючих результатів у боротьбі з Росією завдяки роботі з країнами-членами Альянсу.

– Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання в країнах НАТО… Ми будемо зміцнювати таку співпрацю й надалі, – сказав міністр.

Глава Міноборони наголосив, що тепер “уся країна чекає ясності: коли і як ми станемо повноправним членом Альянсу”.

– Міноборони і ЗСУ зараз прагнуть домогтися максимальної оперативної сумісності з країнами НАТО для наших Збройних сил, для наших Сил безпеки і оборони за рахунок впровадження стандартів НАТО. Наша мета – виконати все, що перебуває в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав, – додав він.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Раніше генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив, що на найближчому саміті НАТО подасть чіткий сигнал про готовність прийняти Україну.

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Чорне море, Одеса, міни

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, НАТО, Олексій Резніков, Україна
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