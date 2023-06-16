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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Зеленский пригласил Трампа и ДеСантиса приехать в Украину

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Медленные поставки западного оружия помогают оборонным усилиям России. Об этом в интервью NBC сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также ответил бывшему лидеру США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону ДеСантису, которые поставили под сомнение американскую военную поддержку Киева.

Зеленский пригласил их приехать в Украину, предупредив, что поражение нашего государства будет означать лишь более широкий конфликт с Москвой позже.

Президент признал, что рассмотрение американскими политиками сокращения военной помощи представляет “большой риск для Украины”, однако он считает, что этого не произойдет.

Также он поставил под сомнение заявление Трампа о том, что тот может закончить войну за 24 часа.

— Почему он не сделал это раньше? Трамп был президентом, когда здесь шла война. Я думаю, что он не мог этого сделать. Сегодня в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Путиным и положить конец войне, — сказал Зеленский.

Говоря о поставках оружия, Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за отсутствия поставок истребителей F-16 Украина “теряет время, теряет людей и, самое главное, теряет преимущество”.

— Украина хочет иметь возможность конкурировать в воздухе — давайте сделаем это сегодня. А капельная подача F-16 и другого оружия означает, что война будет длиться дольше, — добавил президент.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Російська агресія, США
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