Бельгия передаст Украине гусеничные бронетранспортеры M113 – Минобороны

16 июня Совет министров Бельгии одобрил 15-й пакет помощи Украине.

Об этом сообщила министр обороны Людивин Дедондер.

— Бельгия закупит и поставит украинским силам бронетранспортеры, в данном случае гусеничные бронетранспортеры типа M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад. Транспортные средства будут восстановлены до рабочего состояния бельгийской промышленностью перед доставкой в Украину, — информирует телеканал RTBF.

Денодер отметила, что военная помощь, которую предоставляет Бельгия, является частью координации между союзниками, входящими в контактную группу по Украине. Она направлена на удовлетворение конкретных запросов украинских вооруженных сил.

— Поддержка Украины – это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике, — заявила министр.

Источник: RTBF

Фото: Армияинформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.