Бельгия передаст Украине гусеничные бронетранспортеры M113 – Минобороны
16 июня Совет министров Бельгии одобрил 15-й пакет помощи Украине.
Об этом сообщила министр обороны Людивин Дедондер.
— Бельгия закупит и поставит украинским силам бронетранспортеры, в данном случае гусеничные бронетранспортеры типа M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад. Транспортные средства будут восстановлены до рабочего состояния бельгийской промышленностью перед доставкой в Украину, — информирует телеканал RTBF.
Денодер отметила, что военная помощь, которую предоставляет Бельгия, является частью координации между союзниками, входящими в контактную группу по Украине. Она направлена на удовлетворение конкретных запросов украинских вооруженных сил.
— Поддержка Украины – это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике, — заявила министр.
Источник: RTBF
Фото: Армияинформ
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