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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бельгія передасть Україні гусеничні бронетранспортери M113 – Міноборони

Бельгія передасть Україні гусеничні бронетранспортери M113 – Міноборони
Фото: Depositphotos

16 червня Рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет допомоги Україні.

Про це повідомила міністерка оборони Людивін Дедондер.

– Бельгія закупить і поставить українським силам бронетранспортери, а саме гусеничні бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Транспортні засоби будуть відновлені до робочого стану бельгійською промисловістю перед доставкою до України, – інформує телеканал RTBF.

Денодер зазначила, що військова допомога, яку надає Бельгія, є частиною координації між союзниками, які входять до контактної групи щодо України. Вона спрямована на задоволення конкретних запитів Збройних сил України.

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– Підтримка України – це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці, – заявила міністерка.

Джерело: RTBF

Фото: Арміяінформ

Бельгія, Війна в Україні
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