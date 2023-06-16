Бельгія передасть Україні гусеничні бронетранспортери M113 – Міноборони
16 червня Рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет допомоги Україні.
Про це повідомила міністерка оборони Людивін Дедондер.
– Бельгія закупить і поставить українським силам бронетранспортери, а саме гусеничні бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Транспортні засоби будуть відновлені до робочого стану бельгійською промисловістю перед доставкою до України, – інформує телеканал RTBF.
Денодер зазначила, що військова допомога, яку надає Бельгія, є частиною координації між союзниками, які входять до контактної групи щодо України. Вона спрямована на задоволення конкретних запитів Збройних сил України.
– Підтримка України – це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці, – заявила міністерка.
Джерело: RTBF
Фото: Арміяінформ