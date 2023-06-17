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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский: Допустить переговоры с РФ сейчас — это заморозить войну, боль и страдания

Зеленский: Допустить переговоры с РФ сейчас — это заморозить войну, боль и страдания
Фото: Офис президента

Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии полного вывода российской армии с оккупированных территорий.

Об этом 16 июня заявил президент Владимир Зеленский во время совместной конференции с делегацией лидеров стран Африканского Союза в Киеве.

— Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече — допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, — это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания, — сказал он.

Президент напомнил, что Кремль в течение многих лет пытался “обмануть всех” с Минскими договоренностями.

— Очевидно, что Россия пытается сейчас вернуться к своей старой примитивной тактике обмана. Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли, — сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что участники делегации лидеров стран Африки были ознакомлены с результатами усилий в рамках двух экспортных инициатив — Черноморской зерновой и Гуманитарной инициативы Зерно из Украины.

— Мы реально помогаем миру и именно многим народам Африки, Азии, Европы сохранять социальную стабильность и ценовую предсказуемость на продовольственном рынке благодаря нашему экспорту. Вместе с партнерами работаем над зерновыми хабами в Африке, — сказал президент.

Он напомнил, что сегодня, когда Россия пытается искусственно создать голод в ряде стран, поставки продовольствия должны быть надежно гарантированы и обеспечивать право каждого человека на еду.

Украинский лидер добавил, что призвал участников встречи представить свое видение того, каким образом возможно увеличить продовольственную безопасность и создать дополнительные зерновые хабы.

— Украина готова значительно расширить образовательные программы для студентов, в частности, в странах Африканского континента. Но, конечно, прежде всего мы должны восстановить полную силу Устава ООН. Принципы Устава ООН. И прекратить эту жестокую российскую агрессию и освободить нашу землю, наших людей от российского зла, — сказал президент.

Напомним, в пятницу, 16 июня, в Украину прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса вместе с другими лидерами стран Африки. Кроме Рамафосы в Киев приехали президент Сенегала Маки Салл, лидер Союза Коморских островов Азали Ассумани, лидер Замбии Хакаинде Хичилема, премьер Египта Мустафа Мадбули, глава МИД Уганды Джедже Одонго и глава Офиса президента Республики Конго Флорент Нциба.

Африканские лидеры посетили места военных преступлений России и стали свидетелями обстрела Киева со стороны оккупантов, пока были в украинской столице.

Африка, Война в Украине, Владимир Зеленский, Росія
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