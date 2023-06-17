Зеленський: Допустити переговори з РФ зараз – це заморозити війну, біль і страждання

Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише за умов повного виведення російської армії з окупованих територій.

Про це 16 червня заявив президент Володимир Зеленський під час спільної конференції з делегацією лідерів країн Африканського Союзу у Києві.

– Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі – допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, – це значить заморозити війну, заморозити біль і страждання, – сказав він.

Президент нагадав, що Кремль протягом багатьох років намагався “обдурити всіх” з Мінськими домовленостями.

– Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а значить, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі, – сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що учасники делегації лідерів країн Африки були ознайомлені з результатами зусиль у рамках двох експортних ініціатив – Чорноморської зернової та Гуманітарної ініціативи Зерно з України.

– Ми реально допомагаємо світу і саме багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці, – сказав президент.

Він нагадав, що сьогодні, коли Росія намагається штучно створити голод в низці країн, постачання продовольства має бути надійно гарантованим та забезпечувати право кожної людини на їжу.

Український лідер додав, що закликав учасників зустрічі представити своє бачення того, яким чином можливо збільшити продовольчу безпеку та утворити додаткові зернові хаби.

– Україна готова значно розширити освітні програми для студентів, зокрема, в країнах Африканського континенту. Але, звісно, перш за все ми маємо відновити повну силу Статуту ООН. Принципи Статуту ООН. І припинити цю жорстоку російську агресію і звільнити нашу землю, наших людей від російського зла, – сказав президент.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 червня, в Україну прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса разом з іншими лідерами країн Африки. Крім Рамафоси до Києва приїхали президент Сенегалу Макі Салл, лідер Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, лідер Замбії Хакаінде Хічілема, прем’єр Єгипту Мустафа Мадбулі, глава МЗС Уганди Джедже Одонго та голова Офісу президента Республіки Конго Флорент Нциба.

Африканські лідери відвідали місця воєнних злочинів Росії та стали свідками обстрілу Києва з боку окупантів, поки були в українській столиці.

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