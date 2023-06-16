Попытка принуждения к переговорам: эксперт об атаке РФ на Киев во время визита африканских лидеров

Очередная ракетная атака на Киев, которую Россия совершила во время визита африканских лидеров в нашу страну, является попыткой принуждения к переговорам.

Такое мнение выразил военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center – медийному ресурсу Сил обороны Украины.

Он обратил внимание, что сегодня в Киевской области находится ряд лидеров стран Африки. Они прибыли с так называемой мирной инициативой – предложить план прекращения войны.

Как отметил Черник, в Кремле считают, что ракетными обстрелами Киева они заставят африканских лидеров больше давить на Украину и склонять к переговорам.

– У них (у РФ, – Ред.) есть своя сатанинская логика. Они показывают, что не имеют никаких правил, – заявил аналитик.

Черник объяснил, что когда на Киев полетели баллистические ракеты, у лидеров африканских стран мог появиться обычный человеческий страх перед гибелью.

– Это вызывает очень простую реакцию – нужно договариваться и наконец этот весь ужас прекращать, – добавил аналитик.

Он подчеркнул, что таким образом РФ оказывает давление на психику, используя “методички НКВД”.

– Они (российские оккупанты, — Ред.) пытаются давить на психику, по-другому они не умеют. Это классическая НКВДистская методичка, ничего с тех пор не изменилось, — подытожил Петр Черник.

Как известно, 16 июня в Украину прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса в составе африканской миротворческой миссии. Кроме того, с визитом в нашей стране находятся президент Сенегала Маки Салл, лидер Союза Коморских островов Азали Ассумани, лидер Замбии Хакаинде Хичилема, премьер Египта Мустафа Мадбули, глава МИД Уганды Джедже Одонго и глава Офиса президента Республики Конго Флорент Нциба.

Делегации стран Африки уже посетили места российских преступлений в Буче.

Они также планируют представить “мирный план”. По данным СМИ, он может предусматривать: вывод российских войск; выведение тактического ядерного оружия из Беларуси; приостановку ордера на арест Путина; ослабление антироссийских санкций.

В день визита африканских лидеров войска РФ обстреляли Киев баллистическими и крылатыми ракетами. Украинские военные уничтожили шесть аэробалистических ракет Кинжал и шесть крылатых ракет Калибр.

Источник: Military Media Center

Источник : Офис генпрокурора

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