ВСУ продвинулись до 2 км на каждом направлении юга — Маляр

Вооруженные силы Украины имеют успехи на всех направлениях юга, где продолжается наступление, а в обороне украинские защитники не потеряли ни одной позиции.

Об этом вечером 16 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— По состоянию на сейчас Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага, — сообщила она.

По словам Маляр, на направлениях, где украинские войска находятся в обороне, ни одной позиции не было потеряно, а оккупанты не смогли продвинуться.

В то же время на востоке войска Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

— Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском, — сообщила она.

Что касается Бахмутского направления, то общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

— Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны, — написала Анна Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что на Донбассе противник удерживает значительное количество сил, которые продолжает наращивать, параллельно перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.

Что касается юга Украины, то Силы обороны ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу, сообщила Маляр.

— Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск, — написала она.

Маляр отметила, что на Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие. Кроме того, украинские войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.

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